Zwingenberg.Am Sonntag, 15. April, veranstaltet die Ortsgruppe Darmstadt des Pinscher-Schnauzer-Klubs 1895 e.V. ihre alljährige Ausstellung auf dem Hundesportplatz am Reutershügel. „In diesem Jahr haben wir das Privileg, die Landessiegerschau Hessen austragen zu dürfen“, schreibt Sabine Rebscher in ihrer Pressemitteilung, in der es weiter heißt:

Der Pinscher- und Schnauzer-Klub besteht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus 17 Landesgruppen und 170 Ortsgruppen und betreut circa 8000 Mitglieder. Die Ortsgruppe Darmstadt wurde bereits 1922 gegründet und zählt damit zu den traditionsreichsten im gesamten Bundesgebiet. Die Ortsgruppe betreut die rund 60 Mitglieder bei Fragen rund um den Hund. Ein besonderes Augenmerk wird innerhalb der Gruppe auf den Zusammenhalt und das Pflegen der Freundschaften, der Züchter und Freunde gelegt.

Die Ausstellung findet auf dem Hundeplatz am Reutershügel in Zwingenberg statt. Gastgeber ist der Verein der Hundefreunde (VdH) Zwingenberg Alsbach und Umgebung. Die Veranstaltung ist vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) geschützt. Die Ausstellungsleiterin Sabine Rebscher kann Meldungen aus dem gesamten Bundesgebiet, aber auch aus dem europäischen Ausland verzeichnen. Die Pinscher und Schnauzer starten in verschiedenen Klassen (Babyklasse ab vier Monate bis zur Veteranenklasse ab acht Jahren). Für den Start in der Champion- und Gebrauchshundeklasse sind bestimmte Ausstellungstitel beziehungsweise Ausbildungsprüfungen vorgeschrieben.