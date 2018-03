Anzeige

Zwingenberg.Mit den ersten warmen Tagen soll im April die Planwagensaison des Zwingenberger Geschichtsvereins starten.

Treffpunkt für die zweieinhalbstündigen Fahrten ist stets der Löwenplatz in Zwingenberg. Unterwegs werden jeweils zwei Pausen eingelegt, in denen verschiedene Zwingenberger Weine zur Verkostung gereicht werden. Auch Saft und Wasser stehen bereit.

Am Sonntag, 8. April, 15 Uhr, geht der Planwagen das erste Mal für dieses Jahr auf Tour. Die Fahrt, für die es noch Tickets gibt, führt über die Kapelle „Not Gottes“ bis auf den Melibokus, wo bei einer Pause der Ausblick genossen werden kann. Für den zweiten Termin, 14. April, Samstag, ist ab 10 Uhr eine Fahrt durch das Fürstenlager und anschließend in die Weinberge des Herrenwingerts geplant. Am Sonntag, 22. April, 15 Uhr, geht es mit dem Planwagen durch die Zwingenberger Altstadt bis ins Ried. Hier ist noch Platz für eine größere Gruppe.