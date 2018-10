Politiker trauen Frieden auf dem Brunnen nicht

Auf dem Brunnen: Beim Ortsrundgang in Rodau legten die Teilnehmer unter Leitung von Bürgermeister Holger Habich und Ortsvorsteher Horst Hölzel auch einen Zwischenstopp an der einen halben Hektar großen Wiese am westlichen Ortsrand ein, die möglicherweise im nächsten Jahr bebaut werden könnte.

© Dietmar Funck