Polizei nimmt zwei 15-Jährige fest

Seeheim-Jugenheim.In der Nacht zum Samstag machte sich ein Trio an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Schulstraße in Seeheim-Jugenheim zu schaffen. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei zwei der drei Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Anwohner meldeten gegen 4.45 Uhr den Sachverhalt der Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge, sollen die Täter Ausschau nach unverschlossenen Fahrzeugen gehalten und hieraus Gegenstände entwendet haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife der Polizeistation Pfungstadt drei Personen feststellen, heißt es im Polizeibericht weiter. Zwei von ihnen stoppten die Ordnungshüter, der Dritte flüchtete in unbekannte Richtung. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos.

Diebstahl aus geparkten Pkw

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten bei den 15-jährigen Tatverdächtigen mehrere Gegenstände fest, die offenbar aus den betroffenen Fahrzeugen stammten. Diese wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen mussten die Ordnungshüter mit zur Polizeistation begleiten, wo sie im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben wurden.

Wie viele Fahrzeuge in das Visier des Trios geraten sind, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. pol

