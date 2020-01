Polizei sucht Unfallflüchtigen

Zwingenberg.Am Freitag zwischen 12.30 und 13 Uhr ereignete sich auf der Wiesenstraße in Zwingenberg ein Verkehrsunfall; die Polizei sucht nun mögliche Zeugen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug am Heck beschädigt. Bei dem in der Nähe zur Heidelberger Straße abgestellten, schwarzen Pkw handelte es sich um einen VW Passat in der Kombi-Ausführung. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen und hinterließ einen Schaden von etwa 1400 Euro.

Hinweise zu dem Unfall oder zu dem geflüchteten Fahrzeug nimm t die Polizeistation Bensheim (Telefon:06251/8468-0) entgegen. ots

