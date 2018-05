Anzeige

Zwingenberg.Die Akteure des Mobile-Ensembles, das unlängst unter der Überschrift „Poltergeister“ – einer Hommage an den Humoristen und Kabarettisten Gerhard Polt – im Theaterkeller unter dem Alten Amtsgericht Premiere gefeiert hat, gastiert jetzt mit diesen Szenen als „Special Guest“ auf der Bühne der Waldgalerie Mannheim.

Am 5. Mai, Samstag, tritt dort im Rahmen einer „Openair-Festival“-Reihe ab 16.30 Uhr die Band „Barbershop“ mit Soul-, Jazz- und Rocktiteln auf. Bandmitglied von „Barbershop“ ist Daniel Schmidt, der wiederum auch Mitglied des Vereins Theater Mobile und einer der Aktivisten hinter der Theke und an der Technik ist. Tickets für den Auftritt von „Barbershop“ und den „Poltergeistern“ gibt es per E-Mail: info@die-waldgalerie.de, telefonisch unter: 0151/34572967 oder an der Tageskasse. red