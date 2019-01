Preisgekrönte Hühner und Tauben

Zwingenberg.Der Kleintierzuchtverein (Ktzv) Zwingenberg lädt für das bevorstehende Wochenende zu seiner Lokalschau ein. Sie findet am 5. und 6. Januar, Samstag und Sonntag, in der Melibokushalle statt. Wie Vorsitzender Rainer Klein schreibt, zeigen die Züchter ihre preisgekrönten Tiere, die schon auf den regionalen und bundesweiten Ausstellungen Preise erringen konnten. Es werden Hühner und Tauben zu sehen sein. Die Preisrichter werden die Tiere bereits am Freitag bewerten. Für die Bewirtung der Gäste sorgen die Mitglieder des Vereins. Am Sonntag gibt es einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. Die Ausstellung ist für Besucher am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Die Eröffnungsfeier mit Ehrengästen findet am Samstag ab 16 Uhr im Foyer der Melibokushalle statt. red

