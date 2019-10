Profis sollen Ehrenamtliche entlasten

Alsbach-Hähnlein.Was erwartet die Gesellschaft vom Ehrenamt – und was wünschen sich Ehrenamtliche von der Gesellschaft? Welche Rahmenbedingungen sind nötig, um unentgeltliches Engagement möglich zu machen? Wo müssen die Repräsentanten von Politik und Gesellschaft steuernd eingreifen, um die elementare Rolle des Ehrenamts zu stärken und zukunftsfähig zu machen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich jetzt auf Einladung der Altstipendiaten der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung sowohl ehemalige Stipendiaten als auch Mitglieder der CDU-Stadtverbände Lorsch und Zwingenberg sowie des CDU-Gemeindeverbands Alsbach-Hähnlein.

Unerlässlich für die Gesellschaft

Gastgeber waren Stefanie Fey und Christian Poplutz, die als Regionalgruppensprecher der Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung in und rund um den Hochschulstandort Darmstadt fungieren. Von der Regionalgruppe betreut werden im Wesentlichen Altstipendiaten in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und der Stadt Darmstadt. Frau Fey selbst ist im DRK Zwingenberg engagiert und auch von daher mit dem Thema Ehrenamt beschäftigt. In einer Pressemitteilung heißt es: Viele ehrenamtlich Engagierten wissen es von sich selbst: Sie sind meist vielfältig engagiert. Daher geben Studien mal von 16 Millionen, mal von 30 Millionen Ehrenamtlichen in Deutschland aus. Egal wie: Das Ehrenamt ist unerlässlich für viele Bereiche des Zusammenlebens, sei es kirchlich, kulturell, sozial, sportlich und politisch.

Nach der Begrüßung und der Einführung ins Thema durch die Regionalgruppensprecherin Stefanie Fey berichtete die Zwingenberger CDU-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Birgit Heitland über den politischen Rahmen, den die Landesregierung setzt. Diese habe es sich zum Ziel gesetzt, das Ehrenamt als wichtiges Fundament für die Gesellschaft zu unterstützen. Dabei sollen die bereits etablierten, erfolgreichen Wege fortgesetzt und neue ermöglicht werden.

Mit dem Landesprogramm „Gemeinsam aktiv“ soll dem Rechnung getragen werden, dass ehrenamtliches Engagement nicht selbstverständlich und eine Anerkennung wichtig ist. Großes Lob gab es für die Imagekampagne „1+1=2 – Eine starke Verbindung“, mit dem das Ehrenamt im Brand- und Katastrophenschutz gefördert werden soll. Das Land fördert das Projekt mit 200 000 Euro. Einig war man sich auch in der Auffassung, dass Hauptamtliche für Ehrenamtliche einsetzen und ihnen zuarbeiten müssen.

Wie Sebastian Bubenzer, Vorsitzender der CDU Alsbach-Hähnlein und Bürgermeister der Gemeinde, berichtete, plane seine Gemeinde, die Ehrenamtlichen durch einen Vereinsbeauftragten zu unterstützen. Auf Wunsch sollen sich Aktive in der Verwaltung Entlastung holen können, damit sie sich auf ihr Engagement – beispielsweise beim Sport, in der Pflege, beim Musizieren oder beim Feuerlöschen – konzentrieren können. Denn die Anforderungen Kassenführung oder Datenschutz sind enorm gestiegen und können auch zeitlich nicht von allen Aktiven zusätzlich nebenher geleistet werden.

Die CDU Lorsch verfolgt einen ähnlichen Ansatz. So verwies Stadtverbandsvorsitzende Alexander Löffelholz auf die Initiative „Direkter Draht fürs Ehrenamt“. Ebenso gibt es in Lorsch die CDU-Ideenwerkstatt, zu der alle ortsansässigen Vereine eingeladen werden.

Ehemalige zurückgewinnen

Einig waren sich alle Teilnehmer, dass die Strukturen so angelegt werden müssen, das Interessierte die Möglichkeit haben, Stück für Stück in ein ehrenamtliches Engagement hineinzuwachsen. Und es brauche Möglichkeiten, um Menschen, die aufgrund von privaten oder beruflichen Situationen ihr Ehrenamt abgeben, zum späteren Wiederkommen zu motivieren. Die langjährige Landtagsabgeordnete und frühere Kultusministerin Karin Wolff ergänzte, dass auch ein neue Anerkennungs-Kultur für das Ehrenamt benötigt werde.

Nach einer angeregten Diskussion nahmen die Teilnehmer neue Impulse für ihr politisches und gesellschaftliches Tun und zukünftiges Wirken mit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.10.2019