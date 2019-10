Projektchor probt Weihnachtslieder

Zwingenberg.Der Projektchor – ein Weihnachts-Chor des Gesangvereins Sängerkranz 1832 Zwingenberg – kommt zu seiner ersten Probe am Mittwoch, 16. Oktober, von 20 bis 21.30 Uhr im Adlersaal, Obertor 10 B, zusammen.

Das Angebot richtet sich an Interessierte von 16 bis 100 Jahren, die einfach mal singen möchten, schreibt Chorleiter Andreas Mayer in seiner Einladung. Spaß und Entspannung, gerade in der Vorweihnachtszeit, stehen an erster Stelle. Singen und Notenlesen oder bereits vorhandene Gesangserfahrung stehen nicht im Vordergrund.

„An acht aufeinanderfolgenden Mittwochabenden soll der eigene Körper durch die Schwingungen der Musik und den bewegenden Rhythmus erlebt werden“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Die Getwinc-Singers lernen die Stücke mit und begleiten den Projektchor musikalisch a cappella. Die leicht erlernbaren und teilweise sehr bekannten Stücke wie „Feliz Navidad“ werden am Freitag, 6. Dezember, auf dem Zwingenberger Weihnachtsmarkt aufgeführt.

Ein weiterer Auftritt ist am 21. Dezember beim Christmas-Pop Weihnachtskonzert des „Quartetts“ geplant.

Eine Anmeldung zur Probe des Projektchores ist nicht erforderlich, das Angebot ist kostenfrei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.10.2019