„Quartett“ und Projektchor singen

Zwingenberg.Das „Quartett“ des Gesangvereins Sängerkranz Zwingenberg lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem Christmas-Pop-Special in den weihnachtlich dekorierten Adlersaal ein. Von „Last Christmas“ bis „Liese rieselt der Schnee“ bieten Anja Wetzel (Sopran), Karin Meinhardt (Alt), Volker Jakobi (Tenor) und Andreas Mayer (Bass) am Vorabend des vierten Advent einen abwechslungsreichen Mix weihnachtlicher Melodien.

Als „Special Guest“ tritt der Projektchor des Gesangvereins auf und singt fünf lateinamerikanische Weihnachtslieder. Der dabei wohl bekannteste Titel ist „Feliz Navidad“ aus Puerto Rico. Sowohl das „Quartett“ als auch der Projektchor singen a cappella unter der Leitung von Andreas Mayer. Die Bewirtung liegt in den bewährten Händen des Gesangvereins.

Das Konzert findet am 21. Dezember, Samstag, ab 20 Uhr im vereinseigenen Adlersaal (Obertor 10 b) in Zwingenberg statt.

Die Eintrittskarten kosten zwölf Euro. Der Kartenvorverkauf erfolgt zurzeit in der Apotheke Herms (Bahnhofstraße 4) in Zwingenberg, Restkarten gibt es an der Abendkasse. / red

