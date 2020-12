Radlader mutwillig beschädigt

Hähnlein.Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, ihr Unwesen an der Gernsheimer Straße in Hähnlein getrieben, wie das Polizeipräsidium Südhessen berichtet. Dort geriet ein gelber Radlader der Marke Caterpilar in das Visier der Kriminellen, die beide Scheiben und alle vier Reifen des Fahrzeuges zerstörten. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt am Ortsausgang von Hähnlein in Fahrtrichtung Gernsheim abgestellt. Der Schaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht in Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06157/95090 in Verbindung zu setzen. ots

