Radrundfahrt mit der CDU-Fraktion

Zwingenberg.Im Rahmen ihrer kommunalpolitischen Sommertour findet die traditionelle Radrundfahrt der CDU-Fraktion in und um Zwingenberg am Dienstag, 4. August, statt. Neben dem generellen Thema „Sicherheit für Radfahrer“ werden die Christdemokraten auch in diesem Jahr Orte, die im Interesse des kommunalpolischen Geschehens in Zwingenberg und Rodau stehen, ansteuern.

Freunde der CDU und interessierte Bürger sind zum Mitradeln herzlich eingeladen, schreibt die CDU in einer Pressenotiz. Treffpunkt ist am 4. August um 17.30 Uhr am Melibokusparkplatz. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.07.2020