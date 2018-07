Raketen fliegen durch die Unterführung

Anzeige

Zwingenberg.Viele Hände machen der Arbeit bald ein Ende, und so war die lange Wand schon nach etwa einer Stunde fix und fertig bemalt. An die 30 Ferienspielkinder waren der Einladung des Vereins Pro Kind gefolgt und hatten sich an der Fußgängerunterführung Wiesenpromenade eingefunden.

In den Tagen zuvor hatten Mitarbeiter der Stadt die Wand schon in einem kräftigen Blau grundiert: Eine ideale Grundlage für das Thema „Weltraum“, das sich Edeltraut Schröder-Bode, Melanie Haarmann, Christine Bruegel und Daniela Kohl vom Organisationsteam für dieses Jahr vorgenommen hatten.

Seit einigen Jahren schon kümmern sich die Ferienspielkinder unter Leitung von Pro Kind um ein ansprechendes Aussehen der beiden Fußgängerunterführungen in Zwingenberg. In stetem Wechsel ist immer eine andere Wand an der Reihe, so dass jede in einem Turnus von vier Jahren in neuem Glanz erstrahlt. Gegenüber der nördlichsten Wand, die im Jahr 2016 mit Bildern zum Thema „Olympia in Rio“ geschmückt worden war, machten sich die Kinder nun mit Motiven aus dem All ans Werk.