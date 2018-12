Ralf Syplie liest aus seinem Buch „Franken-Furt“

Alsbach.Die Kunstfreunde Bergstraße weisen auf eine Lesung hin. Autor Ralf Syplie stellt in seinem Buch „Franken-Furt“ besuchenswerte Orte in der Mainmetropole vor. Termin für die Kulturveranstaltung ist Donnerstag, 13. Dezember, die Lesung beginnt um 19.30 Uhr im Eduard-Schmidt-Saal des Bürgerhauses Sonne (Hauptstraße 26) in Alsbach. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Zum Autoren und zum Inhalt heißt es:

In dem Buch beschreibt der Autor, Jahrgang 1944, auf 100 Seiten besuchenswerte Orte in Frankfurt am Main, die alle eines gemeinsam haben: Man bekommt dort entweder zu essen oder zu trinken. Es ist jedoch kein Restaurantführer. Die Palette der beschriebenen Orte reicht von der Trinkhalle über den Wochenmarkt bis zum Frankfurter Hof. Einleitend befasst sich das Buch mit der Frage: Wo ist eigentlich diese Furt ins Frankenland? Dabei wird der geschichtliche Hintergrund sowie die Bedeutung und die Entwicklung der Alten Brücke für die Stadt Frankfurt betrachtet. red

