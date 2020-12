Rauch, aber kein Feuer im Weinberg

Zwingenberg.„Rauchentwicklung unterhalb der Luciberghütte“, so lautete die Alarmierung, die am 7. Dezember dazu führte, dass 26 Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen in die Weinlage „Alte Burg“ ausrückten, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher jetzt in einer kurzen Rückschau auf die jüngsten Einsätze berichtet. Unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas ging ein Teil der Brandschützer mit zwei Fahrzeugen auf Kontrollfahrt durch die Weinberge, doch von der gemeldeten Rauchentwicklung war nichts zu sehen. Der Einsatz begann mit der Alarmierung um 18.32 Uhr und endete um 19.30 Uhr.

Erneut ausrücken mussten die Kameraden der Einsatzabteilung dann am 14. Dezember, wo um 17.37 Uhr ein brennender Mülleimer gemeldet wurde. Ebenfalls unter Einsatzleitung von Reiner Schellhaas rückten sechs Brandschützer mit drei Fahrzeugen aus, löschten den Mülleimer und kontrollierten auch die weiteren Kübel. Der Einsatz konnte um 18.10 Uhr beendet werden. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.12.2020