Recyclingcontainer in Brand geraten

Bickenbach.In der Nacht zum Fronleichnamstag gerieten gegen 4 Uhr in Bickenbach an der Hartenauer Straße Uhr zwei Recycling-Container in Brand. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, brannten dort nach derzeitigem Kenntnisstand ein Dosen- sowie ein Altkleidercontainer.

Die Freiwillige Feuerwehr Bickenbach, die mit elf Einsatzkräften und drei Löschfahrzeugen am Brandort war, konnte die Flammen schnell löschen. Die Container selbst sowie der Inhalt beider Behältnisse wurden stark beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zur Entstehung des Brandes sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.06.2020