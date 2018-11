Reise ins Land der Zauberer und Hexen

Zwingenberg.Das Kindertheater Altmann gastiert am 17. Dezember, Montag, im Theater Mobile in Zwingenberg. Christof und Vladi Altmann, die bereits mehrfach im Gewölbekeller unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) aufgetreten sind, führen dieses Mal ihr Stück „Im Land der Zauberer und Hexen“ auf. Beginn ist um 16 Uhr, die Inszenierung dauert rund eine Stunde. Eintrittskarten sind für fünf Euro im Vorverkauf erhältlich. In der Pressemitteilung der Mobilisten heißt es:

„Im Land der Zauberer und Hexen, da geht es magisch zu – da können Vögel Stelzen laufen und es fliegt die Kuh! Eine etwas verrückte Welt präsentiert das Stuttgarter Künstlerpaar Christof und Vladi Altmann in ihrem Lieder-Theater-Programm: Ein Land, in dem Krokodile in Hängematten schaukeln, wo Bienen rückwärts fliegen, wo ,Rote Laus, geschmort in Dreck’ eine Delikatesse ist. Und hier begrüßen der Zauber-Lehrer Franz von Firlefanz und die Taschen-Hexe Berta ihre neuen Zauberer- und Hexenlehrlinge, um sie zu unterrichten. Dass das kein gewöhnlicher Unterricht wird, das versteht sich nahezu von selbst. Natürlich kommen auch eine ganze Reihe verrückter Instrumente zum Einsatz. Mitsingen und Mitmachen sind – echtes Zauberer- und Hexen-Ehrenwort – natürlich strengstens verboten!“

Mit ihrer Produktion „Im Land des Zauberer und Hexen“ gastierten die Altmanns im Jahr 2014 schon einmal im Mobile. Der Bergsträßer Anzeiger titelte damals begeistert „Viel Beifall für exzellentes Kindertheater“ und lobte:

„Kinder und Erwachsene bedanken sich am Ende bei den Altmanns mit kräftigem Applaus für eine äußerst hörens- und sehenswerte Lieder-Theater-Produktion zum Mitsingen und Mitmachen. Vladislava (Jahrgang 1967) und ihr Ehemann Christof (Jahrgang 1953) haben auch bei ihrem dritten Auftritt im ältesten Bergstraßenstädtchen gezeigt, wie gutes Musiktheater für Kinder geht: Eingängige Melodien, die spontan intoniert, einprägsame Texte, die ohne Auswendiglernen nachgesungen werden können. Ein Wortwitz, den Jüngere wie Ältere lustig finden, ein unkomplizierter und dennoch kurzweilige Handlungsstrang, der nachvollziehbar ist. Gerade in dieser scheinbaren Einfachheit liegt die hohe Kunst des Kindertheaters – Vladislava und Christof Altmann beherrschen sie par excellence.“

Karten gibt es im Vorverkauf beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10, Telefon: 06251/7707660) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

Info: www.mobile-zwingenberg.de www.vladi-altmann.de www.liedertheater.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.11.2018