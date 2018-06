Anzeige

Der ereignisreiche Samstag beginnt in beiden Veranstaltungsorten um 10 Uhr und endet um 18 Uhr, die einzelnen Programmpunkte werden dazwischen jeweils zur vollen Stunde gestartet. Um das Kulturfest zu unterstreichen, wird zwischen dem Heiligenberg und dem Museum ein Kulturpfad eingerichtet, der den etwa halbstündigen Spaziergang von einem Programmpunkt zum andern zum Erlebnis macht. Die Bummler zwischen den kulturellen Welten können sich auf Lyrik an Bäumen und Büschen freuen oder Mandolinenmusik lauschen, Goethe und Schiller oder den Datterich auf Schwäbisch kennen lernen oder Skulpturen bewundern. Der Kulturpfad als symbolische Verbindung zweier Jugenheimer Höhepunkte an der Bergstraße ist also allemal ein paar erlebnisreiche Schritte wert. Bequemer ist indes ein Shuttle, der regelmäßig zwischen Schloss und Museum hin und her fährt. Das detaillierte Programm der „Jugenheimer Höhepunkte“ steht im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.06.2018