Renneisen tritt zweimal auf

Zwingenberg.Das Theater Mobile macht darauf aufmerksam, dass die bereits vor Beginn der Coronavirus-Pandemie ausverkaufte Veranstaltung des Schauspielers Walter Renneisen mit dem Titel „Deutschland, deine Hessen!“ auf zwei Termine verlegt wird, um die Eintrittskarten-Inhaber besser im Zuschauerraum verteilen zu können. Renneisen tritt mit seinem Programm nun zwei Mal auf, nämlich am 27. Juni, Samstag, ab 20 Uhr, sowie am 28. Juni, Sonntag, ab 18 Uhr. Eventuell werden durch die Absagen von Karteninhaber noch Tickets frei, schreibt Leo Ohrem, Vorsitzender des Theatervereins Mobile:

„Damit das Ganze nun funktioniert und wir je einen Tisch pro Haushalt anbieten können, müssen die Gäste sich mit der Zahl ihrer Karten und ihrem Terminwunsch melden. Außerdem hoffen wir auf genügend Flexibilität, so dass die Gäste sich auch für den ,zweitbesten’ Termin entscheiden können, falls ihr Tisch schon belegt sein sollte… Das Ganze fordert uns allen – Herrn Renneisen und auch uns vom Theater – Einiges ab. Wenn nun die Gäste auch noch konstruktiv mitwirken, können wir ein Stück Kultur und Normalität wieder zum Leben erwecken. Falls Gäste lieber ihre Karte verzichten und diese spenden wollen, ist eine Nachricht auch hilfreich, damit wir wissen, wie viele Gäste wirklich erwartet werden. Eine Rückerstattung ist nicht vorgesehen.“

Bekannte Regeln

Die Kontaktaufnahme erfolgt am Besten per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Die Regeln, um eine solche Veranstaltung abhalten zu können, beinhalten: Führen einer Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten (meist schon durch die Registrierung per Mail erledigt), Maske aufsetzen bei Bewegung im Theater (am Tisch kann sie auch abgelegt werden), Abstände bei Warteschlangen wahren, ein Haushalt pro Tisch. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.06.2020