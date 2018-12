Repair-Café im Gemeindehaus

Zwingenberg.Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg weist darauf hin, dass das Repair-Café Bergstraße am Samstag, 23. Februar, in der Stadt zu Gast sein wird. Die Experten der Initiative, die „alte Schätze“ reparieren, bieten ihre Dienste von 14 bis 17 Uhr im Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22) an. In der Ankündigung heißt es:

Es werden elektrische und mechanische Geräte begutachtet und – nach Möglichkeit – instandgesetzt. Um die Wartezeit zu überbrücken bietet die Gemeinde Kaffee und Kuchen an. Da alle Experten ehrenamtlich arbeiten, muss für Service und Verköstigung nichts bezahlt werden – die Akteure freuen sich über Spenden.

Das erste Repair-Café in der Region fand übrigens am 8. November 2014 im Haus am Markt in Bensheim statt. Von Anfang an waren begeisterte Bürger dabei. Die Einen als Helfer, die Anderen als Hilfesuchende mit „alten Schätzen“, die der Fachhandel nicht mehr reparierte.

Gegen Wegwerf-Mentalität

Seitdem finden pro Jahr neun bis zehn Repair-Cafés im Kreis Bergstraße statt. Bislang wurde an 1296 Geräten – darunter auch Fahrräder oder Näharbeiten – Hand angelegt; 613 konnten mit den einfachen Mitteln des Repair-Cafés wieder in Schwung gebracht werden. Für 235 Gerätschaften konnte eine Empfehlung, zum Beispiel für einen Ersatzteilkauf, abgegeben werden. 490 „alte Schätze“ mussten trotz aller Anstrengungen jedoch auf den Müll.

Was treibt die Repair-Café-Aktivisten an? Natürlich die Leidenschaft fürs Reparieren und Nähen. Darüber hinaus soll ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft gesetzt werden. Reparieren statt Wegwerfen spart Ressourcen sowie Energie und reduziert Müll.

Weitere Informationen zum Repair-Café sowie zu dessen Terminplanung gibt es auf einer Webseite im Internet. Fragen beantwortet Birgit Rinke per E-Mail: info@repaircafe-bergstrasse.de. red

