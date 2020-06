Retter kletterte von Balkon zu Balkon

Zwingenberg.Zu einer Türöffnung wurde die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg am Sonntag gegen 17.30 Uhr gerufen. Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet, lag in einem Anwesen an der Heinrichstraße eine hilflose Person in einer Wohnung, um die sich der Rettungsdienst kümmern wollte, allerdings blieb die Tür verschlossen. Die Kameraden der Feuerwehr, die unter Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas ausgerückt waren, wussten sich zu helfen: Ein Kollege kletterte vom Balkon eines Nachbarn auf den Balkon der hilflosen Person und konnte durch das geöffnete Fenster – und damit ohne Schaden zu verursachen – dem Rettungsdienst die Wohnungstür öffnen.

Zecher ist übrigens voll des Lobes für die Gastronomen der Altstadt. Die Feuerwehr muss wegen der B 3-Baustelle und angesichts der niedrigen Bahnunterführung Walter-Möller-Straße mit ihren Fahrzeugen die Strecke Obertor, Obergasse und Löwenplatz nutzen, um in den Norden Zwingenbergs zu gelangen. Die Außenbestuhlung der Restaurant sei jedoch so angeordnete, dass ein gutes Passieren möglich sei. mik

