Reusch glänzt mit Kabarett über Geflügelzucht und Genderwahn

Zwingenberg.Er schaut zurück und fasst zusammen – und mit Blick auf Politik und Gesellschaft tut der in Köln lebende Kabarettist Stefan Reusch das derart kenntnisreich, dass er sich durch seine Auftritte im Radio und auf der Bühne viele Fans erarbeitet hat. Bei seinem neuerlichen Auftritt im Zwingenberger Theater Mobile fanden sich jedoch nicht allzu viele ein, die Lust hatten, das vergangene Jahr satirisch zu beleuchten.

Nichtsdestotrotz gab sich der Kabarettist große Mühe und begeisterte die Zuhörer mit gewohnt bissigem Humor. „ZDF steht für zähes, deutsches Fleisch“, so lautete sein Kommentar über das, was es im Jahreslauf in den Flimmerkisten so zu sehen gaben. Gespart wurde auch nicht mit Sticheleien über den US-Präsidenten Donald Trump, das „liebenswerte Raubein“, der mit Herrscher Kim Jong-un aus Nordkorea gerne auf Kuschelkurs geht, allerdings kein Traumpartner für Angela Merkel ist. „Wenn du mein Mann wärst, würde ich dir den Kaffee vergiften – und wenn du meine Frau wärst, würde ich ihn sogar trinken“, legte Reusch den beiden politischen Schwergewichten in den Mund. Und Seehofer wurde rückwirkend für sein „intelligentes Grenzmanagement“ gelobt, das sich darum kümmert, wie „desintegrierbare, präorientierte Menschen zurückgeschickt werden können, obwohl deren Herkunft gar nicht mehr existiert“. So stellte Reusch einen Zusammenhang zwischen „Abschiebeindustrie und Abi-Anschiebeindustrie“ her, um im selben Atemzug von der Asylthematik über die Verkehrsproblematik zum Fußball zu wechseln.

Begeisterter Beifall

„Man merkt, dass Löw nicht ganz zufrieden ist“, stellte der Kabarettist klar und lieferte mit zahlreicher Wortakrobatik die Erklärung für Mesut Özils Trikotgeschenk an Türkei-Präsident Erdogan: „Die Bundesregierung verschickt keine Trikots, sondern Waffen.“ Und wer sich keinen Reim auf Erdogan machen kann – Reusch hatte einen solchen parat: „Hältst du Flüchtlinge von uns fern, dann haben wir dich gern!“

Die Zuhörerschar zeigte sich von Reuschs Erkenntnissen angetan und applaudierte begeistert. Reusch lieferte den Mobile-Besuchern auch eine weitere Bedeutung für das Wort „wichtig“: Gewisse Persönlichkeiten in bestimmten Positionen halten sich demnach für wichtig und können deshalb nicht loslassen – schließlich komme „das Wort ja auch von Wicht“, betonte Reusch vielsagend und ergänzte: „Und ständig kommen zu den wichtigen Männern wie Trump, Seehofer, Erdogan und Gottschalk neue dazu!“

In diesem Stil wurde über Partnervermittlung philosophiert, über die Zusammenhänge zwischen Ballermann und der deutschen Kirmes, Angela Merkels Abschied aus der Politik und über die Hitzewelle des von Mai bis Oktober anhaltenden Sommers. Ihr widmete Reusch ein „Hitzetagebuch“. Für seine Notizen diesbezüglich gingen dem Künstler im allgemeinen Notstand der Versorgung sogar die Schmierzettel aus. „Ich kopierte ein weißes Blatt und druckte es aus“, nannte Reusch seine patente Lösung.

Und in Reuschs Plädoyer für die Rettung des Jahres 2018 kam auch die Landwirtschaft vor. Mit Wortwitz und einem Gefühl für Dramaturgie beschrieb Reusch den Genderwahn am Beispiel der Geflügelzucht und erklärte: „Das Huhn, das freut sich frech und frisch, während der Hahn zum Schredder schritt, der Kükenknabe frisch geschlüpft, noch flauschig, aber ungenützt, wird dementsprechend weg-gegendert!“

Im nächsten Part seiner Bühnenshow kam der Wortakrobat zum Frauenwahlrecht und stellte fest, dass Frauen nun doch schon einiges mehr dürfen als wählen. „Stellen Sie sich vor, sie dürfen länger auf bleiben, selbst Sachen im Internet bestellen und manches mehr.“ Und ab 2020 müsse jede dritte Frau einen Posten im Aufsichtsrat haben – sonst bekomme ihn ein Mann, und das bei 20 Prozent weniger Lohn.

Insider-Informationen

Auch seine nicht ausgelebten Vorstellungen von der 68er-Bewegung malte Reusch in bunten Bildern als Leben in einer Kommune draußen auf dem Lande aus: „Das Wilde, fast Sozialdemokratische, das ist noch in mir drin“, beteuerte der Kabarettist und schlug damit einen Bogen zur SPD. „Man will offene Debatten führen und die Fragen zuspitzen, sieht das SPD-Zukunftsprogramm vor – und am gleichen Tag wird dann der Berliner Flughafen eröffnet“, das weiß Reusch ganz bestimmt aus sicherer Quelle...

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.01.2019