Richtungsweisendes Jahr für Sängerkranz

Zwingenberg.2019 sei ein besonders anstrengendes Jahr für ihn gewesen, so Andreas Mayer, Vorsitzender des Gesangvereins Sängerkranz 1832 Zwingenberg, bei der jüngsten Jahreshauptversammlung. Mayer bezeichnete die Entwicklung, die der Verein im vergangenen Jahr genommen hat, als „richtungsweisend“.

Der Frauenchor verfügt über 34 Sängerinnen, im Männerchor sind es nur noch 14 Sänger. Eine kleine, aber feine Gruppe. Die Auftritte erfolgen gemeinsam als gemischter Chor. Die Getwinc-Singers wiederum sind auf 24 Personen angewachsen und singen auf hohen Niveau. Dieser gemischte Chor wurde mit Blick auf das Weihnachtsfest um einen Projektchor verstärkt, in dem sich 16 Sängerinnen und Sänger engagierten. Überdies gibt es noch das Am Jahresende gehörten dem Verein 143 Mitglieder an.

Die finanzielle Lage des Vereins bezeichnete Vorsitzender Mayer als zufriedenstellend. „Die nächste Zukunft des vereinseigenen Adlersaales ist damit gesichert“, freute sich Mayer. Auf Ausgabenseite schlug die Renovierung des Adlersaals mit aktuell rund 8000 Euro zu Buche und geschätzte 4000 Euro werden noch folgen, so Mayer. Der Kartenverkauf für die Konzerte laufe stets gut und mit Chorleiterin Angelika Lemser habe man eine hervorragende Dirigentin.

Im Vorstand traf man sich vier Mal im vergangenen Jahr. Viele Stunden seien aber auch für die Vorbereitungen der Konzerte, Proben und Bürokratie angefallen, so Mayer. Er dankte allen, die ihn bei dieser „Mammutaufgabe“ unterstützt haben.

Die Jahreshauptversammlung 2020 bildet auch den Rahmen für die Ehrung von Mitgliedern. Als Laudator trat Heinz Ritsert vom Sängerkreis Bergstraße auf. Er würdigte die Geehrten mit persönlichen Worten, überreichte Urkunden und Anstecknadeln.

Auf 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im Sängerkranz Zwingenberg brachte es Ruprecht Rüdel, Brigitte Korn wurde für 25 Jahre geehrt und Philipp Spreng unterstützt den Verein als Förderer seit 50 Jahren. Walter Diefenbach und Ralf Senger waren nicht anwesend, wurden für ihre jeweils 40-jährige fördernde Mitgliedschaft geehrt.

Der Frauenchor glänzte mit einer guten Probenbeteiligung bei 35 Singstunden. Der aktuelle Altersdurchschnitt liege derzeit bei knapp über 75 Jahren, so Katharina Ziemann als Vertretung für Sprecherin Erika Schneider. Sie ging weiterhin auf die Auftritte ein und dankte Andreas Mayer, der im Jahr 2019 für die im Mutterschutz befindliche Dirigentin Angelika Lemser die Chorleitung übernommen hatte. Eine schöne Abwechslung sei der Ausflug nach Karlsruhe und Baden-Baden gewesen, so Ziemann.

Guter Zuspruch für Projektchor

Angelika Postina, Sprecherin der Getwinc-Singers, blickte auf viele gelungene Auftritte in vergangener Zeit zurück. Die Getwinc-Singers gibt es seit gut 20 Jahren und die Gruppe freute sich über viele erfolgreiche Konzerte. Das „Feeling“ des Chores ist durch und durch positiv und mit viel Lebensfreude besetzt. ABBA, Elton John, Juli, Nina Hagen, Silbermond, Adele, Frank Sinatra und Coldplay, um nur einige zu nennen, gehören zum festen Repertoire des Chors und werden vom Publikum mehr als gerne angenommen. Auch der Projektchor hatte guten Zuspruch und mittlerweile gehören einige der Mitglieder zu den Getwinc-Singers.

Heinz Ritsert vom Sängerkreis Bergstraße informierte die Anwesenden auch über Neues beim Hessischen Sängerbund. Dabei ging er ebenfalls auf das Thema Altersdurchschnitt und Mitgliederschwund ein. Im Sängerkreis Bergstraße pflege man eine sehr gute Kommunikation und damit ein hervorragendes Miteinander, bedankte er sich beim Verein. Auch der Sängerkreis Bergstraße sei solide aufgestellt, ergänzte er.

Dickes Lob für Andreas Mayer

Ein großer Dank ging an Andreas Mayer, da er mit seinem ehrenamtlichen Einsatz als Chorleiter die Ausgaben des Vereins trotz Renovierung in Grenzen halten konnte. Die Mitgliedsbeiträge konnten belassen werden. Als Kassenprüfer sind Susanne Dickler und Beate Huber gewählt worden. Ein Highlight in 2020 wird sicher das Konzert am 1. Mai werden. Unter Leitung von Carsten Gerlitz tritt im im Adlersaal ab 20 Uhr ein Gospelchor auf. cf

