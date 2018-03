Anzeige

Rodau.Das Schnupperessen am 14. Dezember im Rodauer Dorfgemeinschaftshaus sollte der Anfang für einen regelmäßigen „offenen Mittagstisch“ sein (wir haben berichtet). „Leider ist es nicht gelungen, genug Menschen zu gewinnen, die die Verantwortung für die Küchenleitung übernehmen möchten“, teilt die Initiatorin Anne Schernich-Röckel jetzt in einer kurzen Presseverlautbarung mit, in der es weiter heißt: „Das Projekt ist gescheitert.“ Der bis dato erwirtschaftete Erlös in Höhe von 170 Euro geht zu gleichen Teilen an die Rorrer Babbelstubb, die Dachorganisation der Rodauer Vereine, und den Mittagstisch in Zwingenberg (an dem auch die Rodauer Bürger teilnehmen können). red/Bild: Funck