Rodau.Der Rodauer Seniorentreff hatte kürzlich zu einem Halbtagsausflug in die Pfalz eingeladen. Bei schönem Wetter reisten die älteren Bürger des Zwingenberger Stadtteils bis nach Bad Dürkheim. Dort legten sie eine Kaffeepause ein, danach gab es Zeit zur freien Verfügung. Die nutzten die Rodauer und ihre Gäste zum Besuch des Kurparks und der Salinen im Gradierbau. Gegen Abend erfolgte die Weiterfahrt der Reisegruppe in die Domstadt Worms. Dort fand der gemütliche Abschluss in einer Gastwirtschaft statt. Am Abend erreichten alle wieder wohlbehalten den Zwingenberger Stadtteil. red/Bild: Waltrud Orluk