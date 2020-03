Rodauer Wehrführung offiziell ernannt

Zwingenberg.Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr von Rodau wurden Thomas Schneider zum dritten Mal zum Wehrführer und Peter Götz erstmals zum stellvertretenden Wehrführer gewählt. Im Rahmen der jüngsten Magistratssitzung im Goethezimmer des „Bunten Löwen“ überreichte Bürgermeister Holger Habich (rechts) die offiziellen Ernennungsurkunden. Brandmeister Thomas Schneider (Mitte), auch stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehr-Vereins in Zwingenbergs einzigem Stadtteil, war, bevor er im Jahr 2001 zur Rodauer Wehr kam, bei der Freiwilligen Feuerwehr in Lindenfels-Winkel. Peter Götz (links) trat im Jahr 2000 in die Jugendfeuerwehr Rodau ein und engagierte sich dort. So wurde er erst zum stellvertretenden dann 2013 zum Jugendfeuerwehrwart gewählt. Dieses Amt gab der Löschmeister bei der Jahreshauptversammlung am 17. Januar ab und wurde zum stellvertretenden Wehrführer gewählt. / df

