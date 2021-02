Etliche Rohrbrüche, die am späten Samstagabend bemerkt wurden, haben im Bereich Wiesenpromenade-West in Zwingenberg die Wasserversorgung lahmgelegt. Die Feuerwehr half mit ihren Pumpen der GGEW AG und den Baufirmen bei der Suche nach den Leckagen. Die Arbeiten dauern an.

© Karl-Heinz Zecher