Rolf Weihrich „ungefiltert“

Zwingenberg.Rolf Weihrich, langjähriger Fastnachts-Großmeister der Grieseler Rote Funke und Comedian tritt am 25. und 26. September, Freitag und Samstag, jeweils ab 20 Uhr im Adlersaal (Obertor 10 a) mit seinem Programm „Ungefiltert“ auf. Veranstalter ist der Gesangverein „Sängerkranz“, der damit seine Reihe „Kultur im Adlersaal“ fortsetzt.

Bei einem Pressegespräch wurden kürzlich Programm und Veranstaltungskonzept vorgestellt. Denn dass der Gesangverein an den beiden lange vor der Coronavirus-Pandemie vereinbarten Gastspielen des Bensheimers festhalten kann, geht nur dank eines von Sängerkranz-Chef Andreas Mayer ausgeklügelten Hygienekonzepts (wir haben berichtet).

Eintrittskarten gibt’s nur online

Die Eintrittskarten zum Preis von je 15 Euro können ausschließlich auf der Webseite des Gesangvereins (www.saengerkranz1832.de) erworben werden. Mit gesonderten E-Mail-Adressen – eine für Freitag, eine für Samstag – teilen die an Tickets Interessierten ihre Namen, Adresse und Handynummer sowie die Zahl der Personen des Haushalts mit, die zusammensitzen sollen. Per Re-Mail gibt’s dann eine Bestätigung, die gleichzeitig auch Eintrittskarte ist. Bezahlt werden die Tickets am Veranstaltungsabend mit möglichst passend abgezähltem Bargeld.

Den Abend bestreitet Rolf Weihrich nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem „Quartett“, einem Gesangsensemble des „Sängerkranzes“, sowie einzelnen Musikern seiner Band. Mit Blick auf Abstands- und Hygieneregeln wird Weihrich mal vom Gitarristen, mal von einem der beiden Keyboarder, mal vom Schlagzeuger begleitet. Unter der Überschrift „Ungefiltert“ bringt der Comedian zehn Lieder mit nach Zwingenberg, bei fünf Titeln handelt es sich um komplette Neuschöpfungen. Und natürlich singt Weihrich nicht nur, sondern macht auch Comedy. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.08.2020