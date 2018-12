Rollstuhl nach Brisighella gebracht

Zwingenberg.„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ Das sagte sich jetzt Marita Egner, langjährige Vorsitzende des Zwingenberger Freundeskreises Brisighella, die nach wie vor mit vielen Menschen in der italienischen Partnerstadt freundschaftliche Beziehungen pflegt. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Thomas Kohl lieferte sie einen elektrischen Rollstuhl in die immerhin rund 1000 Kilometer (einfache Fahrt) entfernte Schwesterstadt in der Emilia Romagna.

2000 km von Mainz nach Italien

Vorausgegangen war dem privaten Hilfsprojekt ein Anruf der italienischen Freundin Heidi Dahinden, die – wie Marita Egner – Mitgründerin der Verschwisterung ist. Ein Freund hatte im Internet eine Anzeige für einen gebrauchten E-Rollstuhl für seinen Vater entdeckt. Das Vehikel sollte günstig verkauft werden, aber es stand in Mainz.

Der Vater des Freundes ist 85 Jahre alt, seit zwei Jahren halbseitig gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Um an die frische Luft zu gelangen, benötigt er Unterstützung, sprich: Er muss geschoben werden. Durch seinen Beruf als Imker ist der Sohn des gehbehinderten Seniors allerdings sehr beansprucht. Die Idee: Ein E-Rollstuhl könnte dem Gehandicapten wieder mehr Mobilität verschaffen. Doch: Wie kommt der Rollstuhl von Mainz nach Brisighella?

Marita Egner und Thomas Kohl nahmen Kontakt mit dem Anbieter auf und fuhren nach Mainz. Dort wurde der Rollstuhl genau unter die Lupe genommen, getestet, für gut befunden und gekauft. Doch wie kommt der Rollstuhl nach Brisighella? Erneut wurden diverse Telefonate geführt und Domenico – der Ehemann von Heidi Dahinden – sowie sein Freund Giorgio beschlossen, den Rollstuhl in Zwingenberg abzuholen und gleich wieder nach Brisighella zurückzufahren. Das bedeutet: 2000 Kilometer Strecke und circa 25 Stunden Fahrzeit.

Das hielten Marita Egner und Thomas Kohl für unzumutbar, denn schließlich ist Domenico inzwischen auch schon 70 Jahre alt. Also erfolgte ein erneutes Telefonat mit Heidi Dahinden, darin kündigten die Zwingenberger Freunde an: „Wir werden nach Brisighella fahren – den Rollstuhl im Anhänger.“

Freudige Überraschung

Gesagt, getan: An einem Samstagabend im November kam das Duo in der Partnerstadt an, am Sonntagvormittag erfolgte die Übergabe des Rollstuhls an den Vater von Giorgio. Marita Egner berichtet: „Der alte Herr konnte es kaum fassen, dass er ab sofort wieder etwas mehr Bewegungsfreiheit erhält. Zu sehen, wie glücklich die ganze Familie war, das war der Lohn für die Mühe.“

Nach der Besichtigung der Imkerei und dem Versprechen, die Familie wieder zu besuchen, rollten Marita Egner und Thomas Kohl vom Hof. Selbstverständlich bot dieser Besuch auch Gelegenheit zu Treffen mit Freunden, unter anderem mit dem ehemaligen Bürgermeister Cesare Sangiorgi, dem amtierenden Rathauschef Davide Missirolli sowie Antonella Tronconi und Renato Piazza. Nach dem Besuch des Trüffelfestes und Einkäufen von Olivenöl, Wein und Salami traten die beiden „amici“ (=Freunde) die Heimreise an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.12.2018