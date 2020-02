Romantisches Kerzenlicht in der Kirche

Zwingenberg.Der Valentinstag am 14. Februar gilt als Tag der Liebe. Der ursprünglich kirchliche Gedenktag ist inzwischen stark kommerzialisiert. An dem Termin nehmen sich viele Paare Zeit für ein romantisches Essen oder schenken sich gegenseitig Blumen oder überraschen mit sonstigen Geschenken. Die Katholische Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg lädt zum Abschluss des Tages ab 20 Uhr zu einer besonderen Feier in die Kirche Mariae Himmelfahrt an der Heidelberger Straße 18 in Zwingenberg ein.

„Und ich sage ja zu dir“

Unter dem Thema „Und ich sage Ja zu dir“ sind alle geladen, denen Beziehungen zu anderen Menschen wichtig sind, die dazu stehen und sie bedenken wollen. Besonders willkommen, sind die Paare, die in den vergangenen Jahren geheiratet haben oder ein Ehejubiläum feiern. Personen, deren Beziehungen gerade in der Routine oder Krise stecken sowie Singles, die auf der Suche nach Gemeinsamkeit sind, gilt die Einladung ebenfalls.

Die Feier in der Kirche ist konfessionsoffen, wird textlich und musikalisch in besonderer Weise gestaltet und findet bei romantischem Kerzenlicht statt. Einzelpersonen und Paare haben die Möglichkeit, sich im Rahmen der Feier persönlich segnen zu lassen oder ihr Eheversprechen zu erneuern. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Gäste zu einem kurzen Umtrunk – serviert wird „Heiße Liebe” – auf dem Platz vor der Kirche geladen.

Zum Hintergrund des Valentinstags: Der 14. Februar ist der Gedenktag des heiligen Valentin, der als römischer Priester Liebespaare trotz geltenden Verbots christlich getraut hat. Am 14. Februar im Jahr 269 soll er hingerichtet worden sein. Ihm wurde nachgesagt, er könne Kranke und Verkrüppelte heilen. Da ihm gute, liebevolle Beziehungen unter den Menschen wichtig waren, verschenkte Valentin unter anderem immer wieder Blumen an junge Verliebte. mb

