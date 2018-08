Anzeige

Rodau.Christian Müller, Vorsitzender des Sportclubs Rodau, lädt zur Teilnahme an einer Neuauflage der „Rorrer Boule-Open“ ein. Termin ist in diesem Jahr der 29. September, Samstag, der Anwurf erfolgt um 10.30 Uhr. Veranstaltungsort ist der im vergangenen Jahr eingeweihte Boule-Platz des SC zwischen Kunst- und Naturrasensportplatz am „Speck-weg-Eck“.

Gespielt wird auf zehn Punkte. Es wird keine festen Schiedsrichter geben, sondern jeder Teilnehmer soll selbst auch einmal Schiedsrichter sein. Bei 20 teilnehmenden Mannschaften wird das Ende gegen 17.30 Uhr erwartet.

Die Anmeldegebühr beläuft sich auf 15 Euro pro Team, wobei ein Getränk pro Spieler inbegriffen ist. Ein Team besteht immer aus zwei Spielern. Die Regeln werden vor dem Start des Turniers noch einmal kurz erläutert. Anmeldung per E-Mail mit Spieler- und Teamnamen an christian.mueller@sc-rodau.de. Die Anmeldung gilt erst nach Erhalt einer Bestätigung. red