Rucksack aus Auto gestohlen

Alsbach-Hähnlein.Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag in der Zeit zwischen 13.30 und 14.15 Uhr einen Autoaufbruch an der Benno-Elkan-Allee in Alsbach beobachten haben. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilt, schlugen unbekannte Täter die rechte Seitenscheibe eines an der genannten Straße geparkten Pkw ein. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack mit diversen Ausweisdokumenten und Bargeld gestohlen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 180 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden darum gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.08.2018