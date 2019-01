Rückschau auf Sachsen und Sommerhitze

Kabarettist Stefan Reusch gastiert am Freitag im Theater Mobile. © Mobile

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt des Kabarettisten Stefan Reusch hin, der am Freitag, 18. Januar, ab 20 Uhr im Gewölbekeller unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) das vergangene Jahr retten will. Zumindest verspricht das der Titel seines Programms: „Stefan Reusch rettet 2018.“ In der Ankündigung der Mobilisten heißt es:

„Es sieht nicht so gut aus auf der Welt. Wir mussten bereits nach der Vorrunde aus Russland fliehen, daheim erwarteten uns wilde Sachsen, bis an die Zäune bewaffnete Gauländer und die Sommerhitze attackierte Resthirne.

Aber 2018 war auch Hoffnung: Die GroKo blühte, und es war das Jahr der Auto-Corsos. Oder zumindest der Auto-Abgase. Es gab viele Kreuze in Bayern und an den Landstraßen. Aber wird 2018 in die Geschichtsbücher eingehen als das Jahr der Tiefenentspannung? Durchatmen? Denkste! Trottel, Trump und ,trohende’ Rechtschreibschwäche bevölkern weiter den Planeten. Europa humpelt, Merkel stolpert, der Barometer fällt. Was tun? Trinken bis zum Anschlag? Wie bitte: Bis zum Anschlag? Bloß nicht! Muss auch nicht sein, denn einer rettet das Jahr: Stefan Reusch.“

Eintrittskarten gibt es beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10, Telefon: 06251/7707660) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.01.2019