Alsbach-Hähnlein.Anlässlich des Internationalen Frauentages lädt die Frauen- und Familienbeauftragte der Gemeinde Alsbach-Hähnlein für den 13. März, Freitag, zu einem Rundgang mit der Dienstbotin Martha aus der Zeit der dritten großen Ausstellung der Künstlerkolonie Mathildenhöhe im Jahre 1910 ein. Erzählt wird vom damaligen Leben der Frauen und von Geschehnissen auf der Mathildenhöhe. Im Anschluss wird ein Künstlerhaus besucht. Treffpunkt zur Teilnahme an der kostenlosen Führung ist um 14 Uhr der Nordeingang des Museums Künstlerkolonie (Olbrichweg 13a) in Darmstadt. Anmeldungen telefonisch: 06257/5008530 oder per E-Mail: lauer-schneider@alsbach-haehnlein.de. red

