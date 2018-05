Anzeige

Der spielerische Umgang mit einer weitgefassten Palette leuchtender Farben ist ein entscheidendes Merkmal meiner Malerei. Das Spektrum der Darstellungen menschlicher Figuren umfasst Situationen von eher unbestimmter Art. Den Impuls dazu gaben und geben Reisen und vor allem längere Aufenthalte in verschiedenen Ländern. In den Bildern geht es nicht darum, erkennbare Personen in ihrer Individualität festzuhalten, viel mehr sind es Erlebnisse, Begegnungen, Situationen, Erinnerungen, die in einem malerischen Abstraktionsprozess zu neuen Bildwelten entstehen. Häufig sind Szenerien aus mehreren Quellen und Erinnerungen entstanden, sodass der künstlerische Prozess der Umsetzung vielschichtig und verschlungen sein kann. Die verallgemeinerte Darstellung der Figuren in dem jeweiligen Umfeld, die sich entrückt, isoliert und zeitlos präsentieren, erlaubt dem Betrachter Assoziationen zu eigenen Erlebnissen zu entwickeln. Die Figuren sind vom Betrachter abgewandt, gehen oder blicken ohne sichtbare Ziele in das Bild hinein.

Der sich ihnen eröffnende Raum ist schwach angedeutet und malerisch nur diffus gestaltet. Die Titelgebung ist eher untergeordnet und kann dem Betrachter gelegentlich Anregungen liefern für eigene Assoziationen oder Interpretationen.

In jüngerer Zeit interessiert mich die Dynamik der Farben, deren Harmonie mir wichtig ist, dennoch sollen Spannungen und Kontraste nicht vermieden werden. Nach wie vor soll der Betrachter zu eigenen Gedanken über das Gesehene angeregt werden. Die Titelgebung ist von untergeordneter Bedeutung, vermag gelegentlich einen Einstieg in das Bild geben. Es Bilder gezeigt, die ausschließlich in Öl auf Leinwand gemalt wurden.“ red

