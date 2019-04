Saison im Museum ist eröffnet

Zwingenberg.Seit Anfang April hat das Heimatmuseum in der Zwingenberger Scheuergasse seine Türen für Besucher wieder an Sonn- und Feiertagen von 14.30 bis 17. 30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Auch die Planwagen des Geschichtsvereins sind wieder auf Tour: Am Ostersonntag, 21. April, geht die Fahrt durch Zwingenberg, eine Woche später führt die Reise ins Ried (28. April). Anmeldungen sind möglich unter Tel. 06251/9896937 oder E-Mail an planwagen@geschichtsverein-zwingenberg.de

Im Museum können bis 27. Oktober die Exponate und Ausstellungen besichtigt werden. Zum Auftakt präsentierte sich das Museum wieder ausgesprochen lebendig. Nach der fünfmonatigen Winterpause lud der Geschichtsverein mit Vorsitzender Ingrid Krimmelbein nicht nur zu Kaffee und leckerem Blechkuchen ein, es wurden auch die beliebten „Bergsträßer Kracher“ angeboten.

Bei frühlingshaften Außentemperaturen hatten es sich im idyllischen Museumsgarten sowohl die Besucher als auch zwei Kunsthandwerker gemütlich gemacht. Gabriele Schnellbächer war mit ihrer Puppenwerkstatt in die Scheuergasse gekommen und hatte eine große Auswahl an Kleidung und Accessoires für Puppen bis Größe 70 Zentimeter mitgebracht. Gerne ließ sie sich auch bei der Herstellung ihre Textilprodukte über die Schulter schauen.

Führungen durch die Altstadt

Der Werkstoff von Horst Haller ist Holz, aus dem er nach entsprechender Bearbeitung ganz individuelle Gegenstände macht. Der Handwerker hatte entsprechend vorbereitete Scheiben aus Eichenholz mitgebracht, so dass die Museumsbesucher unter seiner Anleitung eine ganz persönliche Wanduhr anfertigen konnten. Es mussten lediglich noch die zwölf Ziffern aufgemalt werden, ganz nach den eigenen Wünschen in römischer oder arabischer Schreibweise. Am Ende wurde noch das Uhrwerk eingebaut und fertig war der hölzerne Zeitmesser.

Zum Programm des Geschichtsvereins gehören auch die Nachtwächter-, Altstadt- und Waschweibführungen. Eine Führung mit dem Nachtwächter findet am 27. April statt. Beginn ist um 21 Uhr am Löwenplatz.

Im kommenden Monat steht der Seniorenstammtisch im Museum im Programm. Hier macht Vorsitzende Ingrid Krimmelbein auf eine Terminänderung aufmerksam. Die Zusammenkunft im Museum ist nicht am Dienstag (7.) sondern am Freitag, dem 10. Mai. Beginn ist um 15 Uhr. js

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.04.2019