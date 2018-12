Saison startet mit Kammermusik

Maryana Osipova (Violine) und Alexey Pudinov (Klavier) eröffnen die Konzertsaison 2018 auf Schloss Heiligenberg. © Emil Matveev

Seeheim-Jugenheim.Der Verein Kultur im Schloss Heiligenberg startet am 24. Februar, Samstag, mit einem Kammermusik-Abend in die Konzert-Saison 2018. Die Veranstaltung in Kooperation mit der Da Ponte-Stiftung Darmstadt beginnt um 20 Uhr; im Garten-Salon von Schloss Heiligenberg oberhalb von Jugenheim gastiert dann ab 20 Uhr das Kammermusik-Duo Alexey Pudinov (Klavier) und Maryana Osipova (Violine).

Zwei ...