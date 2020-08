Salon „Ebru Hair & Beauty“ eröffnet

Zwingenberg.„Ebru Hair & Beauty“ nennt sich der Friseursalon von Ebru Öztokac an der Darmstädter Straße 30 in Zwingenberg, wo es bislang auch schon ein Friseurgeschäft gab. Ebru Öztokac ist gelernte Friseurmeisterin, kommt aus Bensheim und hat zuletzt in Lampertheim gearbeitet. In der Region ist sie manchem aus einer früheren Beschäftigung in einem Auerbacher Friseurgeschäft bekannt. Jetzt hat sie ihren ersten eigenen Salon. Friseurin sei ihr Traumberuf, sagte die junge Frau anlässlich der Eröffnung in Zwingenberg. Kindern und Erwachsenen, Frauen wie Männern, bietet sie dort ein umfassendes Leistungsspektrum rund ums Haar inklusive umfassender Produktpalette. Zudem soll der Beauty-Bereich ausgebaut werden, schon heute bietet sie das Zupfen von Augenbrauen mit Fadentechnik. / thz

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.08.2020