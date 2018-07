Schatzsuche am Alsbacher Schloss

Anzeige

Zwingenberg.Zwingenberg ist die älteste Stadt an der hessischen Bergstraße – auch deshalb ist es dem Geschichtsverein besonders wichtig, die Bedeutung Zwingenbergs zu unterstreichen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei das frühe Einbinden der zukünftigen Generation.

So versammelten sich im Rahmen der Ferienspiele zwölf Kinder am Heimatmuseum in der Scheuergasse, um zusammen mit Susanne Reimund, Carolin Berg – beide Mitglieder des Vorstands des Geschichtsvereins – und Helfer Sven Suppelt auf das Alsbacher Schloss zu wandern. Trotz der frühen Uhrzeit brachten alle Mädchen und Jungen ordentlich Energie und Vorfreude mit.

Mit viel Energie bergauf

Bei optimalen Wettervoraussetzungen marschierten alle zusammen um Punkt 9 Uhr los. Während der Wanderung, bei der die jungen Energiebündel nur schwer im Zaum zu halten waren, lernten die Kinder viele Dinge über die Natur und ihre Umgebung.