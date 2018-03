Anzeige

Rodau.Das „Rorrer Scheuer-Theater“ inszeniert am ersten März-Wochenende drei Mal seine neueste Eigenproduktion, nämlich den Schwank „Die Verlobungsfeier“. Das Lustspiel in zwei Akten aus der Feder von Erich Koch feiert am 9. März, Freitag, ab 20 Uhr Premiere und wird dann am 10. März, Samstag, 20 Uhr, sowie am 11. März, Sonntag, 15 Uhr, wiederholt.

Veranstaltungsort ist jeweils das Dorfgemeinschaftshaus von Rodau. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen (wir haben berichtet) und erfolgt dienstags ab 19 Uhr in der „Babbelstubb“ im Alten Rathaus (Hauptstraße 6).

Maurer ersetzt Butler

Zur Handlung der „Verlobungsfeier“ heißt es: „Die ehrgeizige Metzgerstochter Berta Fauler möchte ihre Tochter Chantal mit Rüdiger von Durstmacher verheiraten. Sie organisiert eine Verlobungsfeier in der Metzgerei. Dafür hat sie extra einen Butler eingestellt, der aber absagen muss und von seinem Bruder, einem Maurer, vertreten wird. Lydia und Karl von Durstmacher folgen der Einladung nur widerwillig, weil sie glauben, ihr Sohn verkauft sich unter Wert. Oma Hulda ist bei der Feier ebenso unerwünscht wie Anneliese, die Schwester von Metzgermeister Otto Fauler, und ihr Verlobter Hans. Da aber alle dann doch kommen überschlagen sich die Ereignisse. Und welche Rolle spielt eigentlich Bäckermeister Udo Dreihorn bei der ganzen Sache? Nach einigen Verwirrungen gibt es dann doch noch ein Happy End – oder etwa nicht?!“ Die Rollen und ihre Darsteller: Kerstin Ritz als Berta Fauler, Kerstin Münster als Chantal Fauler, Christian Müller als Otto Fauler, Michael Borger als Rüdiger von Durstmacher, Manfred Schneidt als Maurer, Julia Müller als Lydia von Durstmacher, Jens Buckow als Karl von Durstmacher, Miriam Iser als Oma Hulda, Sandra Elvenkemper als Anneliese, Volker Orluk als Hans sowie Harald Iser als Udo Dreihorn. Für die Bühne zeichnet Volker Orluk, für die Maske Heide Schneidt verantwortlich, als Souffleuse unterstützt Birgit Gärtner. red