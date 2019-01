„Schlappekicker“ ziehen Bilanz

Zwingenberg.Der Freizeitsportverein „Schlappekicker“ lädt seine Mitglieder für den 18. Januar, Freitag, zur Jahreshauptversammlung ein. Wie Vorsitzender Alfred Ulrich schreibt, findet die Sitzung ab 19 Uhr in der Gaststätte „Zur Eintracht“ am Sportplatz statt. Auf der Tagesordnung stehen zunächst die Rechenschaftsberichte des geschäftsführenden Vorstands, im Laufe der Hauptversammlung werden auch Mitglieder geehrt. Neuwahlen des Vorstands stehen in diesem Jahr nicht auf der Agenda. Anträge, die bei der Versammlung beraten werden sollen, müssen bis spätestens am 13. Januar, Sonntag, schriftlich beim Vorsitzenden Alfred Ulrich (Annastraße 38) vorliegen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.01.2019