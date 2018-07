Anzeige

Zwingenberg.Auch in diesem Jahr findet in der Zwingenberger Altstadt wieder der traditionelle Flohmarkt statt. Er ist am kommenden Samstag (21.) von 8 bis 15 Uhr allen Privatpersonen zugänglich, die gebrauchte Waren verkaufen wollen – gewerbliche Händler sind ausgenommen.

Die Stadtverwaltung Zwingenberg weist folgende Altstadtbereiche für den Aufbau der Stände aus: Obergasse, Untergasse und Neugasse, die Freifläche im Bereich Obergasse/Am großen Berg (kleiner Marktplatz), der Marktplatz, die Straße Obertor zwischen Hohl und Marktplatz sowie der Stadtpark entlang des Fußweges. Wichtig: Es ist den Händlern nicht gestattet, den Stadtpark zu befahren.

An allen anderen Stellen im Stadtbereich – insbesondere auf dem Löwenplatz, in der Hohl und in der Arresthausgasse – ist es aus Sicherheitsgründen nicht gestattet, Stände aufzubauen. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Auch Feuerwehrzufahrten und Einfahrten sind unbedingt freizuhalten.