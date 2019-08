Schnell gelöscht: Brandschützer pusten Feuer einfach aus

Wasser im Keller: Ein Einsatz „mit Eile“ an de Rodauer Straße. © Zecher

Zwingenberg.Die Alarmierungs-Meldungen, die die Rettungsleitstelle Bergstraße auf digitalem Wege an die Feuerwehren per Meldeempfänger weitergibt, um sie zum Einsatz zu schicken, unterscheiden zwischen den Hinweisen „mit Eile“ und „ohne Eile“ – die Meldung, die jetzt bei den Zwingenberger Kameraden aufschlug, war eine „mit Eile“ und lautete „Wasser im Keller“: Eben das stand dort in einem Anwesen an der Rodauer Straße bereits 40 Zentimeter hoch, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher jetzt über den Einsatz berichtete, zu dem zehn Retter in vier Fahrzeugen ausrückten. Die Rodauer Kollegen waren ebenfalls vor Ort, wurden dann aber doch nicht benötigt. Gut zweieinhalb Stunden waren die Feuerwehrleute damit beschäftigt, den Keller trockenzulegen. Vermutlich habe ein Defekt an einer Entsalzungsanlage das Schlamassel verursacht, so der Einsatzbericht.

Zu einem „Keller unter Wasser“ musste bereits Ende Juli auch die Freiwillige Feuerwehr Rodau ausrücken, wie Zecher nun in seiner Bilanz der vergangenen Sommerwochen berichtet.

Ebenfalls Ende Juli wurde auch die Zwingenberger Wehr zu einem Einsatz gerufen, nämlich zu einem – vermeintlichen – Brand in einem Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb an der Heidelberger Straße. Ein Passant glaubte dort in den frühen Morgenstunden auf einem Balkon einen Feuerschein ausgemacht zu haben und alarmierte – völlig richtig – die Feuerwehr.

Auch die Einsatzkräfte hatten zunächst den Eindruck, als würden im Obergeschoss Flammen lodern, am Ende waren es aber nur die starken Reflektionen eines Kerzen-Windlichtes in einem Glas. Die Retter verschafften sich per Leiter Zutritt zum Balkon und das Feuer war durch Auspusten schnell gelöscht... mik

