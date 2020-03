Schnelles Internet für Alsbach-Hähnlein

Alsbach-Hähnlein/Bensheim.Vertreter der GGEW AG und der Gemeinde Alsbach-Hähnlein haben einen Vertrag für den Ausbau des Glasfasernetzes in der Kommune unterzeichnet. Damit soll der Weg für schnelles Internet geebnet werden. Carsten Hoffmann, Vorstand der GGEW AG, erklärte: „Wir investieren weiterhin kräftig in die Infrastruktur für High Speed-Internet. Ziel ist es, die Verdichtung von Glasfaser in der Region konsequent voranzutreiben. Damit werden wir unserer Rolle als regionaler Versorgungs- und Infrastrukturdienstleiter gerecht“.

Sebastian Bubenzer, Bürgermeister von Alsbach-Hähnlein, betonte: „Ein zukunftsweisender Schritt: Die Nachbarkommunen Alsbach-Hähnlein und Bickenbach arbeiten gemeinsam mit der GGEW am Glasfaserausbau. Gemeinsam in die digitale Zukunft, so lautet die Devise, denn superschnelles Internet ist ein entscheidender Standortfaktor sowohl für Unternehmen als auch Privatpersonen unserer Gemeinde.“

Die Verlegung der Trassen erfolgt sowohl über die klassische Bauweise, als auch über das sogenannte Vibrationseinzugsverfahren. Diese Verlegemethode beansprucht nur wenig Platz und ermöglicht eine schnelle Fertigstellung von Leerrohr- und Glasfasertrassen. Die GGEW AG verlegt Glasfaser bis in die Gebäude hinein, sofern die Bürger dem Anschluss zustimmen und es technisch und wirtschaftlich machbar ist. Dies ist die Basis für hochverfügbare und ultraschnelle Internetverbindungen von bis zu 1 Gigabit/s. Für die Gemeinde Alsbach-Hähnlein entstehen keine Kosten, die GGEW AG zahlt den Ausbau.

Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb & Services der GGEW AG, erklärt: „Für jeden Bauabschnitt wird dann ein finales Bestelldatum kommuniziert. Für alle Kunden, die bis zum entsprechenden Datum den Hausanschluss zusammen mit einem Internetvertrag der GGEW bestellt haben, ist der Anschluss kostenlos und die gesamten Hausanschlusskosten von bis zu 1500 Euro werden gespart. Ist nur der Hausanschluss gewünscht, wird dieser berechnet.“

„Die GGEW AG errichtet in Alsbach-Hähnlein eines der modernsten Glasfasernetze für die digitale Zukunft der Region. Schnelles Gigabit Internet ist die Grundlage für eine Vielzahl an Möglichkeiten wie beispielsweise schnelle Datenübertragung, Arbeiten von zu Hause, Smart Home, Online TV“, betont Susanne Schäfer, Bereichsleiterin Marketing und Kommunikation der GGEW AG. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.03.2020