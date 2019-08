Schüler als Trapezkünstler und Fakire

Der Projektcircus Hein gastiert in der nächsten Woche im Rahmen einer Projektwoche an der Melibokusschule Zwingenberg. Unser Bild entstand im Mai dieses Jahres an der Wittelsbach-Grundschule in Ludwigshafen, wo die Kinder zusammen mit den Profis ein zweistündiges Zirkusprogramm erarbeitet und vorgeführt haben.

© Achim Keiper