Schüler legen Dokumentation über NS-Zwangsarbeiter vor

Seeheim-Jugenheim.Die rund 70 Sitzplätze im Haus Hufnagel waren nahezu voll belegt bei der Vorstellung der Dokumentation über „NS-Zwangsarbeit in Seeheim-Jugenheim“, die das dreiköpfige Lehrerteam der Geschichtswerkstatt an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim gemeinsam mit 16 Schülern eines Geschichts-Leistungskurses erarbeitet hat.

Mehr als zwei Jahre hatten die jungen Forscher zusammen mit ihren Lehrern im Auftrag der Gemeinde Archive besucht, Quellen studiert und ausgewertet, mit Zeitzeugen gesprochen. „Auch wenn die meisten der in unserer Dokumentation porträtierten Zwangsarbeiter in Seeheim-Jugenheim von ihren Arbeitgebern gut behandelt wurden, darf das nicht über die Brutalität der NS-Zwangsarbeit hinwegtäuschen“, mahnte Lehrer Frank Maus in seinem Resümee. „Schon in den Tongruben in Heppenheim oder in der Heeresmunitionsanstalt in Pfungstadt sah das ganz anders aus.“

Rund 600 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter waren in den Kriegsjahren auf dem Gebiet von Seeheim-Jugenheim eingesetzt, kaum mehr als zehn biografische Vorlagen ließen sich jedoch etwas genauer rekonstruieren, leisten aber für Bürgermeister Alexander Kreissl das, was Vergangenes ins Heute holt: „Wenn Geschichte Geschichten erzählt, uns daran erinnert, dass es hier um Menschen, ihr Schicksal und ihre Lebensgeschichte geht. So wird Geschichte lebendig – und wir können aus der Vergangenheit lernen und zu einem ‚Nie wieder’ beitragen“.

In Kürze wird die Dokumentation – wie bereits der Vorgänger-Band „Opfer des Nationalsozialismus aus Seeheim-Jugenheim“ – als Buch vorliegen und ist unter anderem über das Bürgerbüro der Gemeinde zu beziehen. red

