Schwelbrand in Regionalbahn

Zwingenberg.Die Regionalbahn (RB) 68 zwischen Frankfurt und Heidelberg legt stets auch in Zwingenberg einen regulären (Zwischen-)Stopp ein – nach ihrem planmäßigen Halt am Samstag um 13.51 Uhr setzte der Zug seine Fahrt allerdings nicht planmäßig nach Süden fort, sondern musste wieder in die Mainmetropole zurückkehren: In einem Wagen war es zu einer unklaren Rauchentwicklung gekommen, etwa 80 Passagiere mussten den Zug verlassen und setzten ihre Reise mit Bussen beziehungsweise nachfolgenden Zügen fort. Verletzt wurde niemand.

Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtete, rückten er und sein Kollege Reiner Schellhaas gemeinsam mit 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg und allen Fahrzeugen um kurz nach 14 Uhr an den Bahnhof aus, wohin sie von der Leistelle Bergstraße alarmiert worden waren. Dort stand der inzwischen stromlos gemachte RB 68 mit einem verrauchten Wagen. Atemschutzgeräteträger der Wehr erkundeten die Lage, konnten aber keinen Brand feststellen, allerdings roch es verschmort. Mit einem Hochdrucklüfter wurde der Wagen vom Rauch befreit, anschließend wurde die Stromversorgung wieder eingeschaltet - und wieder roch und qualmte es. Der Zug musste die Rückreise nach Frankfurt antreten - Ursache für die Rauchentwicklung könnte nach ersten Angaben der Bahn ein Schwelbrand in einem Kabelkanal auf einer Toilette gewesen sein.

Vor Ort waren neben den Ehrenamtlichen der Zwingenberger Feuerwehr auch Sanitäter und Notarzt, Polizei und Bundespolizei sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der stellvertretende Kreisbrandinspektor.

Zwei Türen geöffnet

Für die Kameraden der Wehr, die rund zwei Stunden beschäftigt waren, war der Einsatz am Samstag bereits der zweite in der vergangenen Woche. Zuvor rückte die Wehr am Mittwoch um 14 Uhr mit acht Rettern und drei Fahrzeugen unter Einsatzleitung von Reiner Schellhaas zu einer Türöffnung aus. In einem Anwesen an der Straße Am Sportplatz war eine ältere Dame in Not, die Kameraden öffneten für Notarzt und Polizei zwei Türen. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.06.2019