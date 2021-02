Schwunghaften Handel mit Drogen betrieben

Seeheim-Jugenheim.Polizisten haben am frühen Montagmorgen zwei 26 Jahre alte Männer aus Seeheim-Jugenheim festgenommen und bei ihnen Rauschgift sowie weitere Beweismittel sichergestellt, schreiben die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen jetzt in einer gemeinsamen Pressemitteilung und berichten weiter: Das Duo muss sich nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten. Durch Hinweise und Ermittlungsergebnisse des Kommissariats 34 der Darmstädter Kriminalpolizei hatte sich der Verdacht ergeben, dass die beiden Männer aus einem Mehrfamilienhaus in Seeheim heraus regen Handel mit Drogen betreiben.

Rauschgiftspürhunde im Einsatz

Weitere polizeiliche Maßnahmen erhärteten diesen Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Darmstadt für die Wohnungen der beiden 26-Jährigen.

Am frühen Montagmorgen wurden diese Beschlüsse durch Zivilbeamte, zwei Rauschgiftspürhunde und Rauschgiftfahnder vollstreckt. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Einsatzkräfte über 460 Gramm Marihuana, mehr als 100 Gramm Haschisch, fast 70 Gramm Amphetamin sowie Kleinstmengen MDMA (=Ecstasy ) und Kokain. Zudem kamen auch Verpackungsmaterialien und Feinwaagen in amtliche Verwahrung. Gegen die beiden Festgenommenen wurde Strafanzeige erstattet. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.02.2021