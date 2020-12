SCR bereitet sich auf 50. Geburtstag vor

Rodau.Der Sportclub Rodau (SCR) hatte seine Jahreshauptversammlung bekanntermaßen wegen der Coronavirus-Pandemie zunächst vertagt, dann jedoch für das Jahr 2020 ersatzlos abgesagt. Der Vorstand unter Leitung von Christian Müller hofft derweil auf eine Entspannung der Lage bis zum nächsten Frühjahr, dann soll die Sitzung nachgeholt werden. Trotzdem haben die Akteure des SCR Bilanz gezogen, nämlich die Berichte der einzelnen Abteilungsleiter in Umlauf gebracht. Der Bergsträßer Anzeiger berichtet daraus in loser Folge und in Auszügen – fortgesetzt wird die Berichterstattung in der heutigen Ausgabe mit dem letzten Teil, in dem der Fußballsport sowie die Vorstandsarbeit im Mittelpunkt stehen.

Christian Müller, Vorsitzender des SCR, hat angekündigt, dass er – sollte er bei der nächsten Jahreshauptversammlung in seinem Amt bestätigt werden – nur noch für eine weitere Amtszeit in dieser Funktion zur Verfügung stehen wird: „Nach acht Jahren als zweiter und erster Vorsitzender ist es danach an der Zeit, dass ein anderer das Heft in die Hand nimmt. Es ist immer gut, wenn neue Verantwortliche mit neuen Ideen in die Führung eines Vereins eingreifen.“

Alte und neue Gesichter

In diesem Jahr sind Giuseppe Torre, Kevin Jährling, Dennis Jung, Sigrid Schweickert und Stefan Gärtner aus dem Vorstand ausgeschieden. Sie solle bei der nächsten Jahreshauptversammlung angemessen verabschiedet werden. Neu hinzugewinnen konnte der SCR Marlene Böck als Kassenwart, Mirko Müller als Abteilungsleiter Fußball-Senioren und Maxine-Luise Schmohl als zweite Vorsitzende. Der Vorstand wird mit diesen Personen kommissarisch bis zur nächsten Jahreshauptversammlung arbeiten.

In seiner Rückschau auf 2019 berichtete Vorsitzender Christian Müller über eine um vier auf nunmehr 305 Mitglieder starken Sportclub Rodau. Dass es immer noch ein Wachstum der Mitgliederzahlen gibt, wertete Müller als „Bestätigung für die gute Arbeit unserer Übungsleiter, die attraktive Übungsstunden anbieten“. Das Geschäftsjahr 2019 des SC Rodau sei erneut ein sehr ereignisreiches gewesen, rief Müller in Erinnerung, dass im Sommer 2019 beispielsweise eine Gruppe aus Villa Vezzano – einem Ortsteil von Zwingenbergs italienischer Partnerstadt Brisighella und Partnerdorf von Rodau – zu Gast war, der die Sportanlage präsentiere wurde. Mit den begeisterten Gästen aus der Emilia Romagna ging es damals gleich zum Boulespielen auf die vereinseigene Anlage. Rückschau hielt Müller auch auf die Beteiligung des SCR am Landessportfest in Bensheim, wo der Verein einen Getränkestand und die Verpflegung der über 100 Teilnehmer, die in der Karl-Kübel-Schule untergebracht waren, verantwortete. Müllers Dank galt in diesem Zusammenhang besonders seiner Mutter Ute Müller sowie Gabi Schemel für die Organisation.

Tolles Programm

Auf der Bühne bot der SCR ein tolles Programm durch seine verschiedenen Sparten. Christian Müller: „Selbst der Moderator der Veranstaltung war begeistert, welche Bandbreite ein Verein aus so einem kleinen Ort bieten kann.“ Sein Dank galt Stefanie Gellert und Gabi Schemel für die Organisation. In seiner Rückschau auf 2019 erinnerte auch an die Ferienspiele, die Boulemeisterschaft und das „Rorrer Boule-Open“ oder auch die Kerb und die Waldweihnacht.

Im nun zu Ende gehenden Jahr 2020 wurde das sportliche und gesellschaftliche Leben des Sportclubs Rodau durch die Coronavirus-Pandemie weitgehend ausgebremst. Christian Müller: „Immer wieder neue Beschlüsse und Erkenntnisse führten dazu, dass wir uns im Vorstand sehr viel und sehr zeitnah beratschlagen mussten, wie mit Vernunft wieder Sport gemacht werden kann. Der wichtigste Aspekt hierbei war immer die Gesundheit unserer Mitglieder, wobei Sport auch hier dazu gehört. Ab Mai war es dann wieder möglich unter Einhaltung der Hygienerichtlinien, die jede Sportgruppe zusammen mit dem Vorstand erarbeitet hat, mit dem Sport zu beginnen. Die Maßnahmen mussten hierbei nicht nur dem Alter oder der Sportart, sondern auch der Umgebung angepasst werden, wodurch wir eine Vielzahl an Hygienekonzepten erarbeiten mussten. Allen Übungsleitern ein großes Dankeschön für ihren persönlichen Einsatz für den Übungsbetrieb. Wir werden sehen, was am Ende bleibt, aber wir sind immer bemüht das Beste aus der Situation zu machen.“

Ideen willkommen

Ein großes Thema, das den SCR in den nächsten zwei Jahren begleiten wird, das ist die 50-Jahr-Feier in 2022. Christian Müller hat einen ersten Aufruf gestartet und bittet um Ideen, die per E-Mail an ihn gesendet werden können (christian.mueller@sc-rodau.de). red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.12.2020