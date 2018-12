Seit 16 Jahren im Dienst der Stadt

ZWINGENBERG.Abschied geht bekanntlich oft mit einem lachenden und einem weinenden Auge einher. So auch bei Angela Neumann, die viele Jahre in der Finanzabteilung der Zwingenberger Stadtverwaltung gearbeitet hat. Jetzt wurde sie im Beisein ihres Mannes Peter Neumann in den Ruhestand verabschiedet.

Es war unter anderem Bürgermeister Holger Habich, der bei einem Empfang im „Bunten Löwen“ – und somit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus – Angela Neumann als Person und Persönlichkeit sowie deren Arbeit würdigte. Begonnen hat ihre berufliche Laufbahn bei der Stadt Gelsenkirchen, später war sie dann für die Erziehung ihrer zwei Kinder da. Seit 2002 stand sie in Diensten der Stadt Zwingenberg. Es ist der Beruf ihres Mannes gewesen, der die Familie seinerzeit an die Bergstraße führte. Sport, Musik, Reisen nennt die Kommunale Finanzbuchhalterin als Hobbys, und sie hofft, für diese nun mehr Zeit zu haben. Die Arbeit in Zwingenberg habe Spaß gemacht, es sei eine schöne Zeit im Kreise netter Kollegen gewesen, betonte sie. thz

